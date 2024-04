Hagi își scoate pălăria în fața unui jucător de la FCSB: "Nu foarte bun, ci excepțional a fost! Felicitările mele"

Unicul gol al meciului a fost marcat de Adrian Șut, în minutul 82, după un corner executat de Florinel Coman. Farul a avut câteva ocazii importante de a înscrie, însă Ștefan Târnovanu a fost de fiecare dată la post, iar goalkeeper-ul de la FCSB a fost desemnat omul meciului.

Gică Hagi îl felicită pe Ștefan Târnovanu după Farul - FCSB 0-1

La conferința de presă de după meci, Târnovanu a fost lăudat inclusiv de Gică Hagi. Managerul tehnic al Farului spune că victoria celor de la FCSB s-a datorat în mare parte portarului, care a avut cinci intervenții pe durata partidei de la Ovidiu.

"Am avut ocazii, dar portarul a scos. Am jucat cu locul 1, n-am putut să avem 15 ocazii. Ei nici n-au ajuns în 16 metri. Au avut numai din lovituri libere și cornere. Scuzați-mă, ce vreți să facem mai mult? Așa e fotbalul. E dureros, ne doare, suntem dezamăgiți, dar contează eficiența până la urmă. Ei au fost eficienți, noi n-am fost. Poate trebuia să fim mai fini în anumite situații, dar nu am fost.

Târnovanu nu a fost foarte bun, ci excepțional. Putem să spunem că a avut o zi excepțională, fantastică. Mai bine de atât ce poate să facă un portar? Doar să scoată de oriunde. Oriunde s-a dus mingea, el era acolo. Rar se întâmplă asta. Felicitările mele, a ajutat foarte mult FCSB-ul să câștige. În rest, eu zic că meritam noi", a spus Gică Hagi.

După victoria obținută de FCSB la Ovidiu, liderul a ajuns la 38 de puncte și s-a distanțat la 7 lungimi de a doua clasată Universitatea Craiova și la 10 de CFR Cluj și Rapid. În runda următoare, formația roș-albastră va primi vizita Universității Craiova.

De partea cealaltă, Farul Constanța rămâne pe locul 5, cu 25 de puncte, iar în runda următoare va juca pe terenul lui Sepsi.