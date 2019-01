Soc in handbal! Retragere la 26 de ani, dintr-un motiv incredibil: "Cum am ajuns asa?"

La 26 de ani, handbalista suedeza Louise Sand a anuntat ca isi va incheia cariera, la doar o luna dupa ce a participat cu nationala nordica la Europeanul de handbal

La 26 de ani, handbalista suedeza Louise Sand a anuntat ca isi va incheia cariera, la doar o luna dupa ce a participat cu nationala nordica la Europeanul de handbal, unde Suedia a incheiat turneul pe locul 6. Sand, care evolua la echipa franceza Fleury Loiret, evoluase in trecut pentru echipa suedeza Savehof si pentru Brest Bretagne, formatia la care evolueaza conationala sa, Isabelle Gullden.

Motivul retragerii nu este unul legat de accidentari sau lipsa motivatiei pentru handbal, ci unul mai putin intalnit in sportul modern. Intr-un podcast lansat luni seara, Sand a declarat ca isi doreste sa faca o operatie de schimbare de sex, intrucat s-a simtit intotdeauna barbat, nu femeie.

"Mereu m-am intrebat de ce am devenit asa? Sunt adoptata, de culoare, lesbiana si, acum, transsexuala," a inceput Sand.

Povestea jucatoarei de 26 de ani e una emotionanta: a fost adoptata pe cand avea doar patru luni de o familie din Sri Lanka si a inceput handbalul la 12 ani. Odata ce a devenit jucatoare la Savehof, a continuat in paralel sa fie educatoare la o gradinita din orasul suedez, pana cand a plecat in Franta in 2017, pentru a juca pentru Brest. Acum, drumul in handbal, una dintre marile ei pasiuni, se incheie.

"Am reflectat mult asupra acestui lucru si, pana la urma, am luat decizia, chiar daca a fost greu. Imi dau seama ca voi avea de suportat cuvinte urate impotriva mea si mult "hate", dar mai important e ca ma simt bine acum in pielea mea. Viata e mult prea scurta pentru a nu putea sa rezolvi anumite probleme in ziua de azi, in Suedia de azi," a spus Sand.



"Intotdeauna am simtit ca sunt Loui Sand, nu Louise Sand. Sunt incredibil de recunoscatoare pentru ceea ce sunt. Oamenii au inceput sa ma accepte. Am fost nascuta in corpul gresit. Am recunoscut acest lucru pentru mine si ma simt libera, ma simt excelent sa vorbesc cu cartile pe fata. Nu mai trebuie sa mint," a continuat handbalista de 26 de ani.



Fostele coechipiere, printre care Bella Gullden, dar si fostul antrenor al CSM-ului, Per Johansson, au felicitat-o pe Sand si au transmis mesaje de sustinere, iar extrema stanga de 26 de ani a spus ca nu poate face inca fata numarului mesajelor primite.