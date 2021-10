Rednic a pierdut vestiarul?! Fotbaliștii se revoltă: „Nu mai are nicio treabă!”

Tehnicianul de 59 de ani s-a certat cu Sorescu după înfrângerea cu Gaz Metan, scor 1-2, și a intrat, potrivit Pro Sport, în conflict verbal cu Gabi Torje.

Mai mult, antrenorul pare să fi pierdut complet vestiarul, jucătorii fiind nemulțumiți de tehnicile de pregătire pe care acesta le folosește, cosiderându-l „depășit”.

„Nea Mircea nu mai are nicio treabă și nu mai realizează ce facem. Ne sparge pe la antrenamente și alergăm mai rău ca aia la atletism. Băgăm serii după serii de alergări și teste fizice de ne-au sărit capacele. Tactic lucrăm prea puțin, iar când facem tactic nea Mircea ne zăpăcește de tot. Pe unii îi bagă pe un post, iar la meci ei se văd băgați în echipă pe alt post. Ne pune unu’ la unu’ să ne duelăm la unele exerciții, dar ne trezim că scopul este tot pentru condiția fizică.

Facem pe săptămână, în plin sezon, și câte două antrenamente pe zi, chiar și sală, iar la meciuri ajungem lați. Luni am avut un antrenament foarte tare, iar azi (n.r. marți) am avut două. Torje și Matei i-au spus acum câteva zile lui nea Mircea să o lase mai moale, că ne omoară fizic în plin sezon, dar el a răspuns că la Dinamo el este liderul, că noi nu avem niciun lider. Nu ai cu cine să te înțelegi”, s-a plâns un jucător de la Dinamo, pentru ProSport, sub protecția anonimatului.

Dinamo dispută următorul meci din campionat în compania Rapidului, sâmbătă (23 octombrie), în „Ștefan cel Mare”, de la ora 20:30. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.