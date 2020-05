Reactiile lui Dan Petrescu de la marginea terenului ii sperie pe clujeni: "O sa ii fie greu sa se cenzureze. Probabil se va auzi tot!"

Sezonul in Liga 1 se va relua in weekend-ul 13-14 iunie, insa prezenta spectatorilor in tirbune va fi in continuare interzisa.

Acest lucru ii sperie pe oficialii echipei CFR Cluj, care se gandesc la reactiile explozive ale lui Dan Petrescu de la marginea terenului.

Bogdan Mara crede ca ar trebui ca antrenorul sa se cenzureze putin pentru a nu se auzi tot ce spune:

"Fotbalul fara spectatori nu e la fel. Cand jucam mi se facea pielea de gaina cand ii auzeam pe suporteri. Cand autoritatile vor decide si se vor gasi reguli ca sa fie prezenti fanii la meciuri, atunci sa vina si ei.

Cred ca lui Dan o sa ii fie greu sa se cenzureze. El traieste fotbalul, mananca fotbalul pe paine si probabil se va auzi si ce vorbeste cu secunzii. O sa ii fie greu sa nu se exteriorizeze. Si eu va trebui sa ma cenzurez un pic. Traiesc la maxim orice faza si va trebui sa ma controlez", a spus directorul sportiv al CFR-ului, pentru ProSport.