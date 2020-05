Pandemia, cel mai dur rival al lui Dan Petrescu! Cum a trecut antrenorul campioanei peste aceasta perioada 

Dan Petrescu a vorbit intr-un interviu acordat recent despre perioada grea provocata de pandemia de coronavirus.

Antrenorul campioanei Romaniei a oferit un interviu pentru site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal in care a vorbit deschis despre perioada aceasta si pauza fotbalistica provocata de pandemia de coronavirus.

"A fost si, inca este, cea mai ciudata perioada din viata oricarui om. In ultimii 50 de ani nu au mai fost probleme asemanatoare, poate doar la Revolutia din '90 am mai stat asa de mult in casa!

Fotbalul va fi afectat de aceasta pandemie. Sper, insa, ca fiecare club in parte, atat in tara, cat si din strainatate sa gaseasca resursele necesare sa poata reincepe si continua repede activitatea.

A fost o pauza lunga, cum nu suntem obisnuiti noi cei din fenomenul fotbalistic. Va fi greu sa-i capacitam, sa-i readucem la nivelul optim pentru startul competitiei, insa vom munci, dupa regulile impuse de autoritati, pentru a reusi sa fim pregatiti la startul competitiei", a declarat Dan Petrescu.