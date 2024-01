Reacția lui Kopic după eșecul din derby-ul cu Rapid + anunț despre transferurile de la Dinamo

Rapid a deschis scorul în minutul 43, prin Jayson Papeau, iar Dinamo a restabilit egalitatea în prelungirile primului act grație unui gol de generic înscris de Abdallah. Giuleștenii au câștigat după un nou gol de trei puncte marcat de Burmaz, în minutul 90.

Reacția lui Kopic după eșecul din derby-ul cu Rapid

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, spune că principala problemă a echipei sale a fost lipsa de inspirație din ultimii 20 de metri. Tehnicianul croat anunță că și-ar mai dori transferuri în această iarnă și cere timp pentru jucătorii abia sosiți la echipă.

"Cred că am avut un meci bun până în ultimii 20-25 de metrei. Am luat decizii greșite, iar când nu marchezi în derby-uri, când totul e la 50-50, jocul poate să meargă în orice direcție. Dacă marca Politic, era mai bine pentru noi, evident. Știu ce lucrăm la antrenament, simt jucătorii, apreciez efortul lor, dar, dacă vrem să câștigăm astfel de meciuri, trebuie să fim mult mai buni în ultimii 20-25 de metri, iar lucrurile vor fi de partea noatră.

Azi am avut foarte multe ocazii unu contra unu, am putut să atacăm spațiile, să dăm mingi în spatele apărării lor, să centrăm periculos în fața porții, dar mereu ne-a lipsit câte ceva.

Știu că Velkovski nu a jucat, dar toată lumea vede calitatea lui. Încă nu e pregătit pentru 90 de minute. E normal să facă anumite greșeli. Sunt mai mulți jucători care nu sunt pregătiți pentru 90 de minute. Am nevoie de jucători care să pună presiune pe adversari, să atace spațiile.

(n.r - Mai vin jucători?) Cred că în fereastra de iarnă nu e ușor să aduci jucători de calitate. Cred că am făcut o treabă bună, toți jucătorii aduși au calitate, dar au nevoie de timp. Încă mai căutăm câțiva jucători care să ne ajute și să ne ridice nivelul. Toată lumea știe situația cu lista de jucători străini și trebuie să fim atenți câți putem aduce.

Le respect calitatea celor de la Rapid, dar cred că meritam mai mult azi. Îmi pare rău pentru suporteri, care ne-au oferit multă energie. E greu, dar trebuie să mergem mai departe.

N-am fost fericit după meciul cu Petrolul pentru că nu am aplicat ce am făcut la antrenament, dar azi a fost diferit. Îmi place grupul de jucători, dar degeaba sărbătorim îmbunătățirea jocului dacă nu câștigăm și puncte. Ambele meciuri au fost 50-50, uneori am fost aproape să câștigăm, dar rezultatul este cel care este.

Campionatul din România e foarte puternic. Ați văzut ce a arătat UTA contra lui Sepsi. Orice echipă poate să câștige și trebuie să muncești foarte mult pentru fiecare meci. În România nu există meciuri mai ușoare, indiferent că ești acasă sau în deplasare", a spus Kopic.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 2, cu 39 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin.

De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe locul 15, penultimul, cu 16 puncte.