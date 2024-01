Dinamo - Rapid, ora 20:00, LIVE TEXT. Derby pe Arena Națională!

„Câinii” sunt într-o situație dificilă înainte de meciul de pe Arena Națională. Au început anul 2024 cu o înfrângere la Ploiești, scor 1-0 cu Petrolul, și sunt pe penultimul loc, cu doar 16 puncte, la șapte puncte distanță de următoarea clasată.

Meciul cu Rapid ar putea marca și debutul lui Darko Velkovski (28 de ani), poate cel mai „spectaculos” transfer al lui Dinamo din această iarnă. Fundașul macedonean nu a evoluat în prima partidă din acest sezon.

Dinamo - Rapid, ora 20:00, LIVE TEXT

De partea cealaltă, Rapid vine după o victorie, scor 4-3 cu FCU Craiova pe teren propriu. Giuleștenii au ajuns pe locul trei, cu 36 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj după 22 de runde.

Rapid nu va avea parte de sprijinul galeriei la această partidă. Peluza Nord Rapid a anunțat că nu se va prezenta la derby, ca o formă de protest pentru faptul că nu au primit suficiente bilete, dar și pentru faptul că sectorul rezervat fanilor oaspeți a fost la inelul 3.

"Am fost mulțumit de atitudinea de la ultimul meci, jucătorii au încercat, defensiv au muncit bine, dar organizarea ofensivă nu a fost bună, nu am fost mulțumit. Din primul moment al meciului, nici nu am încercat să jucăm ce am antrenat și e ceva ce m-a nemulțumit.

La pauză și în partea a doua am încercat să avem mai multă stabilitate, posesie, să ținem de minge, dar nu am reușit. Înțeleg că terenul a fost rău și jucătorii din punct de vedere mental, au fost puțin temători de greșeli.

În timp săptămânii, am încercat să îmbunătățim anumite lucruri, am exersat mult pe partea ofensivă, pentru a ne crea ocazii, să venim în fața porții cu mai mulți jucători, să fim periculoși. Cu Rapid și pe viitor, să ne creăm mai multe ocazii”, a spus Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Rapid.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 114 ori, de 50 de ori a câştigat gruparea alb-roşie, de 39 de ori s-a impus formaţia giuleşteană, iar alte 25 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Dinamo gazdă: 56 de meciuri - 29 succese Dinamo - 12 remize - 15 victorii Rapid.