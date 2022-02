Răsturnare de situație la FCSB! Florin Tănase s-a răzgândit! Decizia a fost confirmată de Gigi Becali: „Da, așa este!”

În vara anului trecut, Florin Tănase și-a prelungit contractul cu FCSB. Pe lângă creșterea de salariu, la 30.000 de euro lunar, mijlocașul ofensiv al FCSB-ului și-a redus și clauza de reziliere de la 5 milioane de euro, la doar 3 milioane de euro.

În ciuda faptului că a fost golgheterul ediției trecute de Liga 1, cu 24 de goluri, Florin Tănase nu a reușit să se transfere de la FCSB în aceste două campanii de achiziții, cu toate că a fost curtat de mai multe cluburi din Arabia Saudită. Și se pare că jucătorul roș-albaștrilor a hotărât să nu se mai axeze pe o plecare în străinătate și ia în calcul să rămână la FCSB și din vară, potrivit Fanatik, anunțul fiind confirmat de Gigi Becali.

„Da, aşa este cu Tănase. Dar se pot schimba multe în vară, depinde şi de oferta care va apărea”, a declarat patronul FCSB-ului pentru sursa citită.

De altfel, Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că nu dorește să-și vândă căpitanul și că i-a propus să rămână mulți ani la FCSB, ademenindu-l și cu o mărire de salariu dacă se califică în grupele Champions League.

Gigi Becali: „Băi, Florine, ce să pleci tu, mă?”

„Unde să plece Tănase? Nu are nicio ofertă. Nici nu vreau să plece, cu el la mijloc altfel este jocul. Dacă era Florin Tănase cu Craiova venea golul până la urmă. Eu vă spun un lucru, eu pe Florin Tănase nu l-aș da cu 3 milioane de euro, dar nu am ce face, are clauză. Pe mine mă bucură că nu-i plătește nimeni clauza.

I-am și spus: 'Băi, Florine, ce să pleci tu, mă? Ai 30.000 de euro pe lună, poate îți fac mai mult dacă intrăm în Liga Campionilor, îți faci viața aici'.

E băiat cuminte. El poate să-și facă o situație la FCSB exact ca în străinătate, aproape la fel ca bani și să fie în România”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

În acest sezon de Liga 1, în cele 21 de prezențe, Florin Tănase a marcat 11 goluri și a oferit 5 pase decisive.