Declarația care nu va fi pe placul lui Becali! Edward Iordănescu i-a găsit 'defectul' lui Tavi Popescu: „Știu ce spun, l-am avut pe mână!”

Selecționerul României i-a analizat pe jucătorii pe care i-ar putea lua în calcul pentru convocarea la echipa națională. În cazul lui Octavian Popescu (19 ani), 'perla' FCSB-ului, Iordănescu a declarat că ar putea fi luat în calcul pentru selecție, în funcție de bazele de date pe care le pregătește, alături de colaboratorii săi.

Cu toate astea, fostul antrenor de la FCSB a vorbit din nou despre tânărul fotbalist, iar în ultima declarație a dezvăluit câteva defecte pe care le are Octavian Popescu. Selecționerul l-a avut sub comandă pe jucător în perioada în care a pregătit-o pe FCSB.

Edward Iordănescu: „Știu ce spun, l-am avut pe mână!”



Iordănescu jr a dezvăluit care sunt defectele pe care le are Octavian Popescu în joc, spunând și care era strategia sa la FCSB, în momentul în care existau astfel de fluctuații ale tinerilor.

„Tavi mai are nevoie de forță, de maturitate în joc. Are fluctuații în joc, știu ce spun, l-am avut pe mână. Are 5-7 minute bune, iese la rampă, e dinamic, prezent, dar apoi dispare alte 7-8 minute din joc.

Eu aveam o strategie, eram vocal cu jucătorii tineri în timpul jocului. Când vedeam că nu sunt așa cum trebuie, reacționam și încercam să-i trezesc. E un jucător tânăr și sunt normale până la urmă aceste fluctuații”, a declarat Edward Iordănescu la Digi Sport.