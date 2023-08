LIVE: Rapid - Petrolul, de la 21:30

Partida care contează pentru etapa a cincea a Superligii începe la 21:30 și e transmisă în formaț LIVE TEXT pe www.sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Rapid și Petrolul au strâns ambele după patru etape din Superliga doar cinci puncte. Jucătorii lui Cristiano Bergodi se află pe locul 9, cu un golaveraj 6-4, în timp ce elevii lui Florin Pîrvu ocupă locul 10, cu golaveraj 5-6.

Florin Pârvu: "Vrem să ne întoarcem cu puncte"

„Noi mergem să jucăm și, cum ne propunem de fiecare dată, să facem un meci bun și să ne întoarcem cu puncte. Există o rivalitate între cele două cluburi. Și eu, când eram jucător, intram cu mare ambiție în acest meci, nu trebuia să mă motiveze antrenorul“, a spus Florin Pârvu, în conferința de presă de dinaintea partidei din Giulești.

Cristiano Bergodi: "Nu am zilele numărate la Rapid"

Cristiano Bergodi spune că nu a primit niciun ultimatum din partea conducerii, ci din contră: a fost încurajat de acționarii Dan Șucu și Victor Angelescu, care și-au manifestat sprijinul pentru tehnicianul italian.

"E o întrebare care trebuie pusă conducătorilor Rapidului. Eu știu ce fac. Sunt încrezător în munca mea și nu am niciun fel de probleme. Am auzit că sunt sub presiune. Nu sunt. Eu muncesc ca antrenor la Rapid și am inima și sufletul pentru a încerca să scot echipa din criză, între ghilimele. Nu am niciun fel de problemă. Mă concentrez la antrenamente. Am 58 de ani și pot face față presiunii.

Conducătorii mi-au dat încredere. Exact ceea ce a declarat în presă domnul Șucu. Nu mi-au reproșat ceva. Am vorbit în general de echipă, să mai căutăm unul-doi jucători. Ei mi-au acordat încredere. Cu ce mă pot ajuta, asta m-au întrebat. Am simțit că am avut o masă prietenească alături de cei din conducere. Nu m-au băgat în ședință sau că am zilele numărate, cum au scris unii", a spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare jocului cu Petrolul.