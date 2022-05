Rămâne Toni Petrea, dar nu oricum! Ce condiții impune Gigi Becali pentru a-și păstra antrenorul

Vicecampioana României nu vrea însă să mai rateze marele obiectiv și în sezonul următor, iar pentru asta clubul și-a schimbat politica. Gigi Becali vrea să mizeze pe continuitate în noul sezon și vrea să îl păstreze pe Toni Petrea pe banca tehnică a echipei.

Totuși, deși ambele părți vor ca actualul angajament să fie prelungit, Gigi Becali are câteva condiții. La prima experiență la FCSB, Toni Petrea câștiga 5.000 de euro lunar, salariu dublat în cel de-al doilea mandat. Becali își dorește să îi micșoreze salariul antrenorului, susține Fanatik.

Astfel, noul salariu propus de Gigi Becali se încadrează sub suma de 7.500 de euro, urmând să aflăm dacă tehnicianul va fi de acord cu aceste condiții. După ulrima etapă, când FCSB s-a impus la Buxău, în fața lui CFR Cluj, Toni Petrea a vorbit despre șansele de a rămâne la echipă.

„Nu aş vrea să fac o analiză acum şi să vorbesc şi de foştii colegi care au fost aici. Nu ar fi corect din partea mea. Am încercat să recuperăm cât mai multe puncte, am reuşit. Dar nu am câştigat un meci care putea să ne aducă în finala campionatului.

Depinde de mai multe lucruri rămânerea mea. Trebuie să vedem ce jucători rămân, cine pleacă şi situaţia mea contractuală. O să vedem zilele următoare când probabil vom discuta”, a spus Toni Petrea după FCSB – CFR Cluj 3-1.

Se pare că discuția despre care a vorbit acesta nu a mai avut loc, iar Gigi Becali este nemulțumit de anumite doleanțe ale antrenorului, care cere același salar, suveranitate în ceea ce privește deciziile tehnico-tactice și o primă pentru câștigarea campionatului.

„Dacă omul e campion, cum să nu rămână la FCSB? Nu am cum să nu-i semnez contractul, e campion. Lui i-a fost furat campionatul pe hoție și minciună”, a spus Becali, despre Petrea.