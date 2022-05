Victor Pițurcă e convins că apare o nouă candidată la titlu în Liga 1: "Va deveni o forță!"

Fostul selecționer s-a arătat impresionat de proiectul celor de la Rapid, după ce în acționariatul giuleștenilor a intrat și omul de afaceri Dan Șucu. Pițurcă este convins că formația antrenată de Rapid se va bate la titlu.

Victor Pițurcă e convins că apare o nouă candidată la titlu în Liga 1

"Eu cred că Rapid va deveni o forță. În spatele acestui club sunt niște suporteri fantastici", a spus Pițurcă, pentru PRO TV.

Întrebat cum ar reacționa dacă ar primi o ofertă pentru a antrena la Rapid, legenda Stelei a răspuns categoric: "Nu se pune problema. Eu sunt stelist. Mă feresc, mai ales acum, la anii ăștia, nu pot să fac o asemenea greșeală".

Dan Șucu, omul de afaceri care a devenit noul acționar al clubului Rapid, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că bugetul echipei va fi de 7 milioane de euro.

”Sunt două planuri, este planul sportiv pe care Nico (n.r. - Daniel Niculae) îl realizează împreună cu antrenorii şi cu jucătorii pe baza bugetelor pe care le discută împreună cu proprietarii, şi există planul organizaţional.

Sunt două competiţii în Liga 1, nu e doar competiţia pe care o vedem la televizor, cea sportivă. Există şi competiţia organizatorică în spate. Nu sunt implicat în competiţia sportivă în niciun fel şi nu intenţionez să mă implic, n-am competenţe în care să pot ajuta cu ceva.

Dar în partea organizatorică cam asta fac de vreo 25 de ani. Asta vom face. Ce vom face? Linii de business clare, responsabilităţi clare, obiective clare, bugete... Anul acesta vom avea la dispoziţia echipei şi a clubului ca buget în jur de 7 milioane de euro.

Nico trebuie să aibă un traseu foarte clar, în care să ştie ce are anul ăsta, ce are în viitor şi ce are anul următor. Anul ăsta are 7, anul viitor va avea 10, anul următor va avea 14. Şi până la 24 mai e puţin”, a explicat Șucu, aflat la conferința de presă alături de celălalt acționar, Victor Angelescu, și de Daniel Niculae.