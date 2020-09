Problemele de la Dinamo, confirmate de Cosmin Contra! Antrenorul 'cainilor' a vorbit si despre 'scandalul' cu Collado 

Cosmin Contra a recunoscuta ca inca exista probleme la Dinamo.

Antrenorul lui Dinamo a admis ca exista probleme in club in continuare, principalele fiind legate de datoriile clubului, insa Contra a dezvaluit ca jucatorii isi vor primi salariile in curand, iar spaniolii incearca sa scape cat mai repede de datorii.

Fostul selectioner al Romaniei a vorbit si despre zvonurile aparute in urma cu o zi, conform carora s-ar fi certat cu Rufo Collado si a negat existenta unui conflict cu directorul sportiv.

"Nu exista nicio problema intre mine si directorul sportiv, dimpotriva, incercam sa rezolvam multele probleme care exista in momentul de fata la nivel de club si la nivel de echipa si cred ca suntem pe drumul cel bun.

Salariile vor fi platite, am zis dupa meciul cu Botosani. Jucatorii sunt linistiti in sensul asta. In cat mai scurt timp posibil vor intra salariile si vom intra in normalitate.

Sunt multe probleme care trebuie rezolvate in cel mai scurt timp, multe datorii care ies la iveala si nu e usor sa tii pasul cu aceste datorii", a spus Cosmin Contra.