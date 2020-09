BREAKING NEWS | Mihai Popescu a semnat! Fundasul a obtinut transferul in Scotia! Anuntul oficial al lui Dinamo

Mihai Popescu a obtinut transferul in Scotia.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Mihai Popescu a fost dorit de clubul scotian Hearts. Oficialii lui Dinamo au confirmat astazi transferul fundasului central in varsta de 27 de ani.

"Transferat in Stefan cel Mare de la Academia de juniori a clubului Sporting Pitesti, in 2011, Mihai Popescu (27 de ani) a debutat in tricoul alb-rosu la Dinamo 2 si a jucat in cariera pentru Dinamo Bucuresti, Dunarea Calarasi, ACS Berceni, FC Voluntari si St. Mirren (Scotia).

Clubul nostru ii transmite lui Mihai Popescu mult succes in cariera!

63 de meciuri si 5 goluri a adunat Mihai Popescu pentru Dinamo in Liga 1. A mai jucat, in tricoul alb-rosu, 5 partide in Cupa Romaniei si doua in Cupa Ligii", au scris dinamovistii pe pagina de Facebook a echipei.