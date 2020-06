Probleme in apararea lui FCSB, chiar inainte de derby-ul cu CFR! Un titular a lipsit de la antrenamente si urmeaza sa faca un RMN

FCSB are probleme de lot chiar inainte de reluarea campionatului.

Unul dintre titularii lui Bogdan Vintila din aparare, Iulian Cristea ar avea probleme medicale conform Fanatik. Fundasul central ar fi acuzat dureri in timpul antrenamentelor din zilele anterioare.

Conform sursei citate, Cristea ar urma sa faca un RMN pentru a descoperi cat de serioasa este situatia, insa medicii lui FCSB nu ar parea ingrijorati de starea jucatorului.

Cristea nu a jucat ieri in primul amical din Romania post-pandemie, pe care FCSB l-a pierdut in fata lui Voluntari cu 2-0. Nici Valentin Cretu si Olimpiu Morutan nu au jucat in meciul de ieri, amandoi cu probleme medicale, insa cei doi ar putea reveni in cel de-al doilea amical cu Academica Clinceni.