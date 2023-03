CFR Cluj are cinci titluri la rând câștigate în Superligă și opt în total. Din sezonul 2017/18, ardelenii nu au avut adversar în ce privește câștigarea campionatului României.

Prin ce diferă CFR de restul competitoarelor la titlu. Ce a evidențiat Cristi Balaj

Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a evidențiat faptul că diferența dintre echipa din Gruia și restul competitoarelor are de-a face cu faptul că ardelenii își impun încă de la început că vor să cucerească din nonu titlul.

„Diferența dintre noi și celelalte echipe e că am mărturisit la început că noi vrem să luăm iar campionatul. Avem un lot foarte bun, un antrenor excelent.

(n.r. dar un antrenor care este înjurat) Eu i-am explicat, niciodată nu lovești într-un pom uscat, ci doar într-unul care dă roade. E mai rușinos pentru cei care se comportă de o asemenea manieră”, a spus Cristi Balaj la emisiunea „SuperFanii”.

Dan Petrescu a vorbit la finalul meciului despre victoria echipei sale și despre prestația jucătorilor săi, vizibil mulțumit de rezultatul obținut. Antrenorul s-a arătat revoltat însă de modul în care a fost înjurat de fanii lui U Cluj, punctând că meciul ar fi trebuit suspendat.

„Cred că a fost corect ce a Sabău, ei au fost perfecți în meciul trecut, trebuiau să bată cu 4, 5 la zero pe Farul, care e pe primul loc. Astăzi am prins noi o zi mai bună, cred că 4-0 e un scor corect, mai puteam marca, am avut mai multe ocazii și penalty ratat, ei au avut doar o ocazie. Într-un derby, când câștigi cu 4-0, ce pot să cer mai multe de la jucătorii mei?"