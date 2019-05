Primul transfer facut de Dinamo pentru noul sezon: a semnat Ziggy :)

Scotianul Ziggy Gordon s-a inteles cu Dinamo.

Gordon va face vizita medicala, apoi va deveni oficial jucatorul 'cainilor'. Gordon, 26 de ani, a jucat in acest sezon pentru Hamilton, in prima liga scotiana. In cariera, fundasul dreapta a mai trecut pe la Partick Thistle, Jagiellonia si Pogon Siedlce, ultimele doua din Polonia. In SPL, Ziggy Gordon are 114 meciuri si 4 goluri marcate.