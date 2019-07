Prima reactie a omului pe care Becali l-a DAT AFARA: "Ma asteptam sa se accidenteze Man!" Ce spune fostul preparator fizic Marian Lupu

Lupu e considerat vinovat de Becali pentru accidentarile din lot, dar si pentru forma fizica slaba a jucatorilor.

Preparatorul a vorbit azi cu jurnalistii GSP. Le-a spus ca era de asteptat ca Man sa se accidenteze. Atacantul a parasit terenul in lacrimi inainte de minutul 20. Lupu a refuzat sa faca alte comentarii pe marginea atacurilor lui Becali.



"Era de asteptat ca Dennis Man sa se accidenteze", a spus Lupu.



Man a fost inlocuit cu Mihai Balasa, care a trecut fundas dreapta in locul lui Salomao. Portughezul a urcat in atac, insa fara sa aiba realizari importante.