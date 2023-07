Așa sună comunicatul de pe site-ul oficial al lui CFR Cluj cu privire la transferul lui Arlind Ajeti, comunicat postat marți dimineața:

”Suntem bucuroși să vă anunțăm că Arlind Ajeti este noul jucător al echipei noastre!

Fundașul central cu origini albaneze, născut în Elveția, a evoluat în Serie A pentru FC Torino, Frosinone Calcio sau Crotone. De-a lungul carierei, apărătorul a jucat și în Elveția pentru Grasshoper, dar și pentru FC Basel, echipă alături de care a câștigat titlul de 4 ori și a evoluat în Champions League și Europa League.

Ajeti joacă pentru reprezentativa mare a Albaniei, echipă pentru care a bifat 21 de selecții și alături de care a participat la Campionatul European din 2016.

Ii urăm bun venit în familia CFR și îi dorim cât mai multe reușite în tricoul alb-vișiniu!”.

Gruparea din Cluj-Napoca a omis două detalii cruciale în prezentarea lui Arlind Ajeti:

1. Albanezul a fost adus din Serie C, acolo unde a evoluat în ultimul sezon pentru Pordenone.

2. Fundașul central a fost integralist în deja istorica partidă de la turneul final Euro 2016, România - Albania 0-1, în care UEFA l-a desemnat omul meciului!

#ALB defender Arlind Ajeti is the @carlsberg Man of the Match for #ROUALB. #EURO2016 list: https://t.co/gZ0dPB4ISc pic.twitter.com/5wITbJ5dsF