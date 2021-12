Porumboiu, dezvăluiri din perioada în care arbitra! Ce a găsit în camera de hotel înainte de un meci de ale lui Dinamo: „Am avut un șoc”

Administratorul special al 'câinilor', Iuliu Mureșan, a fost cel care a decis demiterea lui Rednic după înfrângerea din ultimul meci al anului, cu Farul. Mai mult, oficialul din Ștefan cel Mare i-a găsit imediat înlocuitor tehnicianului, Flavius Stoican fiind cel ales.

Adrian Porumboiu a comentat situația lui Dinamo, lansând un atac subtil la adresa lui Mureșan. Fostul arbitru internațional a continuat prin a relata un moment neașteptat, petrecut în perioada în care acesta activa încă în arbitraj.

Adrian Porumboiu, dezvăluiri incendiare despre Dinamo: „Am avut un șoc când am intrat în cameră!”



Fostul 'central' a dezvăluit ce i s-a întâmplat înainte să arbitreze chiar un meci de ale lui Dinamo, în momentul în care a intrat în camera sa de hotel. Porumboiu susține că a găsit obiecte de aur în cameră, iar înainte de asta, în compartimentul său de tren se afla comandantul Poliției din acea vreme.

Porumboiu pune astfel tot ce se întâmplă în prezent la Dinamo și pe trecutul clubului.

„Sincer, asta e valoarea lui Iuliu Mureșan, aici se vede, nu acolo unde veneau toate de-a gata, nu (n.r: la CFR Cluj)? Dacă era așa de bun, măcar scăpa Dinamo de probleme. Probabil că și Dinamo plătește niște blesteme care s-au adus asupra lor, la câte au făcut înainte. Că au făcut suficiente lucruri.

Eu am fost arbitru și știam ce făceau. Păi lângă mine, în compartimentul de tren, era comandantul Miliției. Tot mă bătea la cap. Am ajuns la un meci, săteam la hotel Nord și când am intrat în cameră, am avut un șoc, obiecte de aur, toate astea. Le-am spus la recepție: luați, domnule, că nu am eu nevoie de treburile astea. Ei se ocupau de astea”, a declarat Adrian Porumboiu pentru Digi Sport.