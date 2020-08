Tamas, acceptat si cu bune si cu rele! "Imi asum derapajele lui sportive!" Cine va fi tras la raspundere daca fundasul va calca pe bec

Gabi Tamas (36 de ani) a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj.

Sosirea fundasului la Universitatea Cluj este considerata o adevarata lovitura de oficialii 'sepcilor rosii'.

Antrenorul Adrian Falub este constient de 'derapajele extrasportive' ale lui Gabi Tamas, insa este gata sa si le asume pe toate, desi spera ca acestea sa nu se intample.

"Din punct de vedere fotbalistic, Tamas are inca multe lucruri de spus. Eu cred in Gabi Tamas, ca si jucator. Din punct de vedere al vietii extrasportive nu pot sa exclud lucrurile pe care le-a facut Tamas de-a lungul anilor. Le stie toata lumea si sunt de notorietate.

Eu cred in jucatorul Tamas si daca Tamas a venit la Cluj si are derapaje extrasportive eu sunt de acord sa mi le asum si sa fie responsabilitatea mea. Accept sa fiu tras la raspundere, daca Gabi Tamas va avea alt gen de comportament. Dar sper ca nu va avea. Eu cred in omul Tamas si in jucatorul Tamas", a spus Adrian Falub la prezentarea transferului.