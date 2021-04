"Am ajuns prostul lor?!" Becali cere sedinta de urgenta dupa ultimele meciuri! Ce l-a nemultumit pe patronul FCSB: "Tanase imi cere sa il las, s-a saturat sa fie bataia lor de joc!"

Gigi Becali continua sa fie nemultumit de arbitrajul din Liga 1 si a avut un nou mesaj razboinic.

Patronul FCSB este unul dintre cei mai mari critici ai arbitrajului din Liga 1, iar acum a avut o noua rabufnire nervoasa. Becali i-a cerut lui Razvan Burleanu sa il bage in sedinta pe seful CCA, Kyros Vassaras si sa ia masuri.

"Ii transmit lui Burleanu sa faca ceva cu arbitrajele ca asa nu se mai poate. Cu cati bani il plateste Burleanu pe Vassaras ala? Merita atatia bani? Nu se poate asa ceva! Sa il bage in sedinta si sa discute clar cu el. Arbitrajul ne va nenoroci pe toti in acest campionat, iar eu nu vreau sa pierd titlul din cauza arbitrilor.

Nu am ajuns sa primesc acum sfaturi si de la Edi ala de la Cluj. Tanase imi cere sa il las sa plece ca s-a saturat sa fie bataia de joc a arbitrilor pe teren. Are dreptate baiatul! Cum pot eu sa il contrazic. Am zis sa nu mai ies o perioada sa vorbesc, dar uite ca nu ma pot abtine si nu pot sa stau sa ajung bataia de joc a arbitrilor. Vreau sa stiu si eu ce spune Vassaras despre faza in care ala mai avea un pic si il arunca pe Tanase in tribune, dupa sutul ala dat in piciorul lui Tanase, iar arbitrul ce a fluierat?

Vassaras si Burleanu chiar nu vad ca ne ducem in cap cu arbitrajul? Pentru ce bag eu bani in fotbal? Am ajuns prostul lor? Vreau ca Burleanu sa discute cu Vassaras si sa afle de la el unde ne ducem cu arbitrajul. Nu se mai poate asa ceva", a spus Gigi Becali pentru ProSport.