BREAKING NEWS! Dupa rezultatele foarte bune obtinute la Rapid, Mihai Iosif si-a prelungit contractul cu giulestenii! Pe ce perioada a semnat si ce a declarat antrenorul rapidist

Mihai Iosif a revenit pe banca Rapidului la jumatatea lunii martie dupa plecarea de la echipa a lui Nicolae Grigore.

Semnand initial un contract valabil pana la finalul sezonului, antrenorul de 46 de ani a obtinut rezultate excelente pe banca echipei pentru care a si jucat in perioada 1993-1996. Mai intai, a reusit sa califice echipa in playoff-ul de promovare in Liga 1 dupa victoria din ultima etapa a sezonului regulat impotriva lui Metaloglobus.

Mai mult, Rapid a reusit si doua victorii in primele doua etape din playoff, 1-0 in deplasare cu Csikszereda si 4-1 pe teren propriu cu Dunarea Calarasi, aflandu-se pe locul 2 in Liga 2 cu 39 de puncte, 3 mai putin decat liderul U Craiova 1948, dar si cu un meci mai putin disputat.

In acest context, oficialii Rapidului au decis sa ii prelungeasca intelegerea pe inca un an si jumatate lui Mihai Iosif, pe care il considera omul ideal alaturi de care clubul alb-visiniu poate reveni in Liga 1.





"Le multumesc celor ce au avut incredere in mine si voi face tot ceea ce imi sta in putinta pentru a nu-i dezamagit", a spus Mita pentru fcrapid.ro.