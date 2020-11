"Pierdem cu 4-0, de vina e golgheterul!" Replica ACIDA a lui Cristea dupa ce Pancu l-a SCOS din lot: "Mi-a dat mesaj la 7 dimineata!"

Andrei Cristea (36 ani) a vorbit dupa ce Daniel Pancu a decis sa il excluda din lot.

Poli Iasi a pierdut in deplasarea cu FC Voluntari, 4-0, bifand astfel 5 meciuri pierdute la rand, dar si al patrulea meci in care incaseaza 4 goluri in acest sezon.

Andrei Cristea, golgheterul echipei, a fost prezent la meci, insa in tribuna, din cauza ca a fost exclus din lot de Daniel Pancu in urma cu doua zile. Pancu a sustinut ca atacantul a plecat de la antrenament fara motiv, de aici decizia excluderii sale, insa Cristea il contrazice.

La finalul meciului, Andrei Cristea a vorbit despre situatia de la Poli Iasi, dar si despre conflictul cu Daniel Pancu.

"E greu, mai ales cand esti in tribuna, se intampla lucruri ciudate, in aceasta perioada am incercat sa evit dialogul pentru ca nu am vrut sa pun presiune in plus.

Am fost tratat intr-un mod necorespunzator, nu cred ca meritam lucrul acesta si din pacate nici rezultatele nu te ajuta.

Nu e niciun conflict, sunt un jucator care la varsta mea stiu sa ma gestionez, sunt golgheterul echipei, aproape de meciul 400, nu as mai fi jucat la 36 de ani daca nu stiam sa ma pregatesc. Au fost niste vorbe aruncate aiurea, care m-au deranjat, ma asteptam la altceva din partea antrenorului, dar asa se intampla cand nu suntem uniti.

Mi-a dat un mesaj la 7 dimineata ca sunt exclus din lot, fara niciun fel de explicatie, nu inteleg motivele reale care stau in spatele acestor decizii. El sa fie mai inspirat si sa ne ajute pentru ca clubul are nevoie de foarte multa liniste si e un moment greu.

Sunt multe meciuri pe care le pierdem cu 4-0, mai mult, de vina e golgheterul echipei si atacantul care a incercat sa uneasca randurile.

Cum sa am entuziasm cand la 7 dimineata primesc SMS ca sunt exclus din lot dupa 180 de meciuri si 70 de goluri? Cel mai in masura sa vorbeasca este presedintele clubului.

Nu ma intereseaza nicio discutie inutila, avem 30 de goluri luate, alte probleme, clubul asta nu are nevoie de scandal, alimentat cu anumit scop", a spus Andrei Cristea.