"Pentru ce îi trebuie alt portar?". Horațiu Moldovan, apărat după erorile comise în FC Voluntari - Rapid 2-1

Portarul giuleștenilor a gafat la ambele goluri marcate de ilfoveni, iar după meci, la flash-interivu, a precizat că își asumă înfrângerea din etapa a patra a Superligii.

Dani Coman, de partea lui Horațiu Moldovan

Criticat de mai multe persoane din fotbalul românesc pentru erorile săvârșite și pentru faptul că nu are concurență la echipă, Horațiu Moldovan a fost apărat de Dani Coman.

"Dacă Rapidul are portarul titular al echipei naționale, pentru ce îi trebuie un alt portar? Sunt perioade și perioade în viața oricărui portar. Eu știu ce înseamnă să ai o perioadă mai puțin bună.

Dar eu am încredere în Horațiu Moldovan și sunt convins că va depăși acest moment. E un portar bun, un portar care mai poate crește, dar trebuie să înțelegem că e portar și la portari se văd greșelile.

Eu consider că trebuie să fie în continuare titular, că toată lumea trebuie să-l încurajeze, să fie alături de el. Pentru un portar e important să fie liniștit din punct de vedere mental.

Dacă va fi liniștit și va simți căldura publicului și a celor de lângă el, sunt convins că nu se vor mai repeta astfel de greșeli", a declarat Dani Coman, potrivit gsp.ro.

Helmut Duckadam, vehement după FC Voluntari - Rapid 2-1

Fostul portar al Stelei București a vorbit despre erorile comise de Horațiu Moldovan și a precizat că goalkeeperul Rapidului nu trebuia să se enerveze atunci când a fost întrebat la interviu dacă se teme că-și va putea pierde locul de titular.

"Prima parte (n.r.- a declarației) corectă, a recunoscut că a greșit. Eu cred că el este principalul vinovat pentru această înfrângere, chiar dacă a greșit și Bergodi. El a gafat de două ori.

În partea a doua (n.r.- a discursului) a fost puțin arogant, pentru că era normal să-i pună acea întrebare (n.r. dacă se teme că-și pierde locul de titular). Cu siguranță nu-și va pierde locul.

Am mai discutat cu Bogdan Stelea și am spus că Rapid mai are nevoie de un portar de aceeași valoare, Bogdan a spus că nu. Când este titular, nu are nicio concurență și greșește, părerea mea că etapa următoare va juca tot el", a spus Helmut Duckadam, potrivit DigiSport.