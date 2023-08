Cele două cluburi s-au întâlnit în a patra etapă din noul sezon al Superligii României, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari, în fața unei arene aproape plin.

Helmut Duckadam, vehement după ce Horațiu Moldovan a gafat de două ori în FC Voluntari - Rapid

Horațiu Moldovan a gafat la ambele goluri marcate de ilfoveni, iar după meci, la flash-interivu, a precizat că își asumă înfrângerea giuleștenilor din etapa a patra a Superligii.

Helmut Duckadam, fostul portar al Stelei București, a vorbit despre erorile comise de Horațiu Moldovan și a precizat că goalkeeperul Rapidului nu trebuia să se enerveze atunci când a fost întrebat la interviu dacă se teme că-și va putea pierde locul de titular.

„Prima parte (n.r.- a declarației) corectă, a recunoscut că a greșit. Eu cred că el este principalul vinovat pentru această înfrângere, chiar dacă a greșit și Bergodi. El a gafat de două ori.

În partea a doua (n.r.- a discursului) a fost puțin arogant, pentru că era normal să-i pună acea întrebare (n.r. dacă se teme că-și pierde locul de titular). Cu siguranță nu-și va pierde locul.

Am mai discutat cu Bogdan Stelea și am spus că Rapid mai are nevoie de un portar de aceeași valoare, Bogdan a spus că nu. Când este titular, nu are nicio concurență și greșește, părerea mea că etapa următoare va juca tot el”, a spus Helmut Duckadam, potrivit DigiSport.

FC Voluntari - Rapid București 2-1

Gazdele au început în forță meciul. Doru Andrei l-a învins pe Horațiu Moldovan în secunda 11 a partidei. Marko Dugandzic a restabilit în doar 11 minute egalitatea, dar Christopher Braun și-a dat autogol în minuul 37 și a readus-o pe FC Volunari în avantaj.

Pe final, Rapid a încercat să smulgă măcar un punct din confruntarea cu ilfovenii, însă giuleștenii nu au dus la bun sfârșit niciun atac. Alb-vișinii au plecat, astfel, de pe stadionul „Anghel Iordănescu” fără niciun punct.

Echipele de start