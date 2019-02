"Parca e la portavoce, sa-mi bag piciorul!" CUTREMUR in razboiul Dinamo - Sepsi! Dinamo vrea sa ceara Ligii sa NU mai joace la Sf. Gheorghe!

Sepsi - Dinamo inca nu s-a terminat, desi de la fluierul final al lui Coltescu au trecut 4 zile.

Sefii lui Sepsi acuza comportamentul huliganic al fanilor dinamovisti. Presedintele 'cainilor', Alexandru David, se apara si spune ca dinamovistii au fost provocati.

"Majoritatea fanilor lui Dinamo sunt niste batausi" - acuza Samuel Csinta, directorul general al lui Sepsi.

"Dinamo e in afara regulilor. Ei pot sa faca mereu ce vor. Au rupt scaune, au facut mereu probleme. Toata lumea ii vrea in play-off", spune si directorul sportiv Janos Bokor.

"O sa refuzam sa jucam la Sf. Gheorghe daca se spune ca acestea sunt conditiile. I-au descaltat pe suporteri in fata stadionului, in noroi. Nu mai este celofan in secuime? Sa venim noi de acasa cu celofan, ne lasati sa-l folosim?", s-a plans David.

Oficialul dinamovist a avut un schimb dur de replici atat cu Csinta, cat si cu Bokor. Ultimul a fost enervat la culme: "Parca e la portavoce, sa-mi bag piciorul!" :)