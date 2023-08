Panduru, siderat! Reacție explozivă după ce a văzut gestul lui Coman de la interviuri

Panduru, siderat de ce se întâmplă la FCSB, liderul campionatului

Echipa lui Elias Charalambous a luat trei puncte după un final cu emoții pe Arena Națională, scor 2-1 cu Poli Iași în fața a peste 13.000 de spectatori. Cu Florinel Coman aflat din nou într-o excelență dispoziție de joc, FCSB a dominat clar în prima repriză formația lui Leo Grozavu, însă spre final oaspeții au găsit mai mereu culoare în defensiva vicecampioanei.

Coman a vorbit duminică seara despre meciul cu Poli Iași, dar a fost provocat să comenteze și o afirmație a patronului Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera spusese zilele trecute: "Coman trebuie să se antreneze. El zice că se antrenează, trebuie dublu antrenament dacă vrei. Ăia la 14-15 ani când îl văd pe unul că e talent. Imediat doctor, nutriționist, maseur. La noi, cum avem puțin talent la 17 ani, hai tatuaj, hai și aici tatuaj, acolo tatuaj".

Panduru a reacționat: "Fac amândoi ce vor"

Întrebat de jurnaliști, la interviul de după meci, despre declarația lui Gigi Becali, care le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult, Florinel Coman a privit lung, a schițat un zâmbet timid, a oftat și și-a luat la revedere.

"Fac amândoi ce vor. Coman face ce vrea, Becali face ce vrea, cine-i opreşte să facă ce vor?", a declarat Basarab Panduru, la televiziunea Orange Sport.

Ce a spus Coman după FCSB - Poli Iași 2-1

„Au încercat să ne surprindă pe contraatac, noi am avut însă ocazii, am marcat două goluri. La nivel psihologic a fost greu pentru că am ratat calificarea, dar este bine că ne-am mobilizat şi am reuşit să câştigăm.

Suntem o echipă bună, omogenă, o echipă care îşi doreşte să câştige fiecare meci şi chiar reuşeste. În campionat, în Europa a fost altceva”, a declarat Florinel Coman.

FCSB a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Poli Iaşi, într-un meci din etapa a şasea Superligii. Este a cincea victorie consecutivă a bucureştenilor în campionat.

Poli Iaşi rămâne pe ultimul loc din Superligă, cu doar trei puncte.

FCSB - Poli Iași 2-1

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Chiricheş, Radunovic - Ov. Popescu, Şut, Olaru (Haruţ 89) - Oct. Popescu (Miculescu 47), Compagno (Djokovic 74), Fl. Coman (Radaslavescu 90+5). ANTRENOR: Elias Charalambous

POLI IAŞI: Ailenei – Martac (Stefanovic 46), F. Ilie, Samayoa, R. Ispas (Belu Iordache 78) - Bordeianu, Marchioni, Jatoba (Vaşvari 46) - Luis Phelipe (S. Buş 67), Vojtus (R. Ion 62), A. Gheorghiţă. ANTRENOR: Leo Grozavu.