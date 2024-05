Înainte de despărțirea de Liverpool, Jurgen Klopp aruncă bomba: "El este cel mai bun antrenor din lume!"

Jurgen Klopp, care urmează să părăsească Liverpool după ultimul meci al sezonului împotriva celor de la Wolves de duminică, 19 mai, l-a numit public pe Pep Guardiola drept cel mai bun antrenor din lume.

Klopp, care a avut un mandat de succes timp de nouă ani cu formația din Liverpool, a anunțat decizia sa de a se retrage în ianuarie și a invocat lipsa de energie drept motiv principal.

În timpul petrecut său alături de "cormorani", Klopp a condus echipa spre numeroase titluri, inclusiv un Champions League(18/19), FA Cup(21/22), două Cupe ale Ligii(21/22,23/24) și un trofeu Premier League(19/20).

În ciuda propriilor realizări, tehnicianul german consideră că performanțele lui Pep Guardiola la Manchester City sunt de neegalat. Antrenorul l-a lăudat pe tehnicianul spaniol pentru abilitatea sa de a câștiga titlurile din Premier League în mod constant și a ținut să evidențieze că niciun alt antrenor nu ar putea reproduce acest succes cu aceeași consistență.

"Indiferent de ceea ce s-a întâmplat la Manchester City, Pep Guardiola este cel mai bun antrenor din lume - și asta este cu adevărat semnificativ. Pune orice alt manager din lume la acel club, niciunul nu câștigă titlul de patru ori la rând!", a spus Jurgen Klopp, citat de arhicunoscutul jurnalist Fabrizio Romano.

???? Klopp: "Whatever happened at City with the 115 charges, Pep Guardiola is the best manager in the world".

"Put any other manager in the world at that club, they do not win the league four times in a row!". pic.twitter.com/dyAvxon4NZ