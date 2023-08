Novak Djokovic a fost nevoit să salveze minge de meci și să revină de la 5-7, 2-4, împotriva lui Carlos Alcaraz, pentru a ieși campion al competiției ATP Masters 1000 de la Cincinnati.

„Nole” s-a impus, scor 5-7, 7-6 (9), 7-6 (4), după 3 ore și 49 de minute de joc.

Revenirea uluitoare nu a curs linear, ci a conținut o sumedenie de schimburi de mingi incredibile, cu precădere în manșa decisivă, în care ambii jucători au căutat combinația perfectă de lovituri prin care să exploateze slăbiciunea adversarului.

Aceasta a fost rar găsită, dar Djokovic și Alcaraz, dispuși la efort, au produs mai multe puncte care au tăiat răsuflarea spectatorilor din tribune.

Djokovic a salvat minge de meci, la 6-5 în tiebreak-ul setului secund

Până la 4-egal în tiebreak-ul setului decisiv, partida părea că se poate încheia în orice mod posibil, dar Alcaraz a produs câteva erori neforțate la rând și a cedat trofeul jucătorului cu 16 ani mai experimentat.

După încheierea meciului, Novak Djokovic și-a rupt tricoul, la fel cum a făcut-o după finala Australian Open 2012, câștigată după 5 ore și 53 de minute de luptă agonizantă, în detrimentul lui Rafael Nadal.

