Cu o rundă înainte de final, Manchester City este lider în Anglia, cu 88 de puncte. Arsenal ocupă poziția secundă, cu 86 de puncte, iar formația pregătită de Mikel Arteta speră la un pas greșit al "cetățenilor", care ar putea trimite titlul pe Emirates.

Manchester City depinde însă doar de ea. Cu o victorie contra lui West Ham, formația lui Pep Guardiola își trece în cont un nou titlu în Premier League, al șaselea din ultimele șapte sezoane.

Manchester City - West Ham 1-0

Min. 1: A început partida!

Arsenal - Everton

Min. 1: A început partida!

Clasament Premier League

Standings provided by Sofascore

Echipele probabile la Manchester City - West Ham

Manchester City: Ortega - Akanji, Dias, Ake, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland

Ortega - Akanji, Dias, Ake, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland West Ham: Areola - Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson - Ward-Prowse, Soucek - Bowen, Kudus, Paqueta - Antonio

În cazul în care City nu învinge, iar Arsenal va câștiga contra lui Everton, titlul va merge la londonezi, care au și un golaveraj mai bun.

Echipele probabile la Arsenal - Everton:

Arsenal: Raya - White, Saliba, Magalhaes, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Havertz, Trossard

Raya - White, Saliba, Magalhaes, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Havertz, Trossard Everton: Pickford - Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Young - Garner, Onana, Gueye, McNeil - Doucoure, Calvert-Lewin

Liverpool - Wolves, ultimul meci al lui Jurgen Klopp

Lupta pentru Champions League este deja încheiată. Primele patru clasate sunt Manchester City, Arsenal, Liverpool și Aston Villa, care și-au asigurat biletele pentru cea mai importantă competiție europeană.

Totuși, pe Anfield va avea loc un meci cu totul special: Jurgen Klopp va sta pentru ultima oară pe banca lui Liverpool, la meciul cu Wolves. Tehnicianul german a hotărât să părăsească clubul la finalul acestui sezon, după aproape 9 ani.

"Ne despărţim. Iubesc absolut totul la acest club. Iubesc totul la acest oraş. Iubesc toul legat de suporterii noştri. Iubesc echipa. După toţi anii pe care i-am avut împreună şi tot timpul petrecut împreună şi după toate situaţiile prin care am trecut, respectul a crescut, iubirea a crescut. Am venit aici un tip normal. Încă sunt un tip normal. Doar că nu trăiesc o viaţă normală. Nu doar mă simt acasă. Sunt acasă. Iubesc Anfield. Iubesc Anflield când freamătă. Am arătat ce poate aduce unitatea. Este dificil să spui rămas bun. Dar să ne amintim vremurile bune. Eu o voi face. Pentru totdeauna", a spus Jurgen Klopp, înaintea ultimului său meci la Liverpool.

Clasamentul din Premier League

Calculele sunt simple și la retrogradare. Sheffield United și Burnley au picat deja în Championship, iar cele două ar urma să fie urmate de Luton, care are cu trei puncte mai puțin decât Nottingham și un golaveraj mult mai slab.