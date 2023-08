Sepsi - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la 18:30. Roland Niczuly, împotriva tuturor. Măldărășanu vrea trei puncte

Covăsnenii au un început formidabil de sezon şi în campionat, unde au reuşit două victorii şi două rezultate de egalitate. De partea cealaltă, sibienii au câştigat prima deplasare din ediţia curentă, 3-1 la Iaşi, apoi au pierdut „afară” pe terenul Universităţii Craiova, scor 0-1.

Sepsi OSK şi FC Hermannstadt s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 10 ori, de patru ori s-au impus covăsnenii, de două ori au câştigat oaspeţii din această rundă, iar alte patru jocuri s-au terminat la egalitate.

Măldărășanu vrea trei puncte

”Este o deplasare foarte grea, cu o echipă de play-off, la fel de omogenă ca și noi, cu un lot foarte echilibrat, o echipă foarte bună, care știe să atace și să se apere. Ne dorim să mergem cu încredere, să câștigăm, va trebui să nu mai facem erorile făcute la meciul contra Craiovei, când pe atacurile noastre am fost expuși la contraatacurile adverse și trebuie să învățăm din asta.

Au fost momente în care am interpretat greșit fazele, un fault tactic este binevenit câteodată, chiar dacă apar cartonașele. A fost o pauză neașteptată, a fost pe undeva un lucru corect, s-a dorit să fie ajutate echipele din cupele europene, un meci merge, dar apoi depinde de fiecare. Am umplut acest gol, am luat două amicale, pentru a integra pe cei nou-veniți și a da minute și celor care au jucat mai puțini, iar cei care au jucat mai mult să rămână în ritm de competiție”, a declarat Marius Măldărășanu, înaintea partidei de la Sfântu Gheorghe.

Primele confruntări au avut loc în sezonul regulat 2018-2019, când FC Hermannstadt a câştigat ambele partide, 1-0 acasă (21 iulie 2018, întâiul meci din istoria sibienilor în Superligă) şi 3-1 în deplasare.

Cea mai mare diferenţă de scor: 21 septembrie 2019, Sepsi OSK - FC Hermannstadt 3-0.

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 25 februarie 2023, Sepsi OSK - FC Hermannstadt 2-1, goluri marcate de A. Aganovic, M. Bălaşa, respectiv M. Babic.

Mediile de vârstă

Sepsi OSK - 25 de ani şi două luni.

FC Hermannstadt - 25 ani şi 7 luni.

21 de jucători a utilizat Sepsi OSK în ediţia curentă, singurul integralist fiind Roland Niczuly. De partea cealaltă, FC Hermannstadt s-a bazat pe 20 de fotbalişti, 16 dintre ei fiind autohtoni.