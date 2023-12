Un an și jumătate a rezistat Ovidiu Burcă la Dinamo, timp în care a strâns 56 de prezențe la cârma "câinilor roșii" și a înregistrat o medie de 1.29 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Ovidiu Burcă a făcut un anunț neașteptat pentru fanii dinamoviști

Recent, Eugen Voicu, acționar majoritar Red&White, a vorbit pentru PRO TV & Sport.ro și a subliniat că Ovidiu Burcă va rămâne în cadrul clubului Ștefan cel Mare (DETALII AICI).

Totuși, fostul antrenor al dinamoviștilor a precizat că nu va rămâne sub nicio formă la club și că va lua o pauză, ca pe viitor să înceapă un nou proiect alături de un alt club.

"NU rămân în club și NU sunt sau voi fi implicat în vreo decizie în ceea ce privește managementul de orice fel al clubului, lucru pe care l-am precizat foarte clar în conferința de presă susținută în momentul când am decis să ne oprim.

Pentru moment, capitolul Dinamo este unul închis. Mă odihnesc puțin și mă voi implica total într-un viitor proiect care să fie la nivelul ambițiilor mele profesionale. Am o relație bună cu toți cei de la Dinamo, la fel cum am avut peste tot unde am profesat.

Viața merge înainte iar eu vreau să mă concentrez exclusiv pe cariera de antrenor", a spus Ovidiu Burcă, potrivit GSP.

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo București în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș.

Dinamo, în sezonul 2023/24

După 18 etape desfășurate în primul eșalon al României, Dinamo se situează pe locul 15, în subsolul clasamentului, cu 10 puncte înregistrate până în momentul de față.

Două victorii, patru rezultate de egalitate și 12 înfrângeri a obținut clubul din Ștefan cel Mare în sezonul regulat al Superligii României până în clipa actuală.