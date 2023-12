”Câinii” s-au înțeles cu croatul Zeljo Kopic (46 de ani), care a debutat cu o înfrângere pe banca tehnică a ”câinilor”, scor 2-1 cu Sepsi OSK.

Chiar dacă a reușit s-o promoveze pe Dinamo după un singur sezon în Liga 2, Ovidiu Burcă nu a avut rezultate pe măsura așteptărilor în Superligă și i-a lăsat pe ”câini” pe penultimul loc.

Raporturile contractuale dintre cele două cluburi s-au încheiat, dar Ovidiu Burcă va rămâne în continuare implicat la Dinamo prin intermediul Red&White, anunță acționarul Eugen Voicu. Tehnicianul va fi ”consilier” pentru cei care administrează clubul.

Ovidiu Burcă rămâne la Dinamo: ”Am ajuns la o soluție”

„Ovidiu este acum colaborator în Red&White, am ajuns la o soluție, va fi pentru câteva luni consilierul nostru și ne va ajuta în anumite situații. Important era să avem un gest de mulțumire pentru efortul pe care l-a depus pentru acest club, aceasta este perspectiva pe care am vrut s-o dăm pentru încetarea colaborării.

A fost o încetare pentru clubul Dinamo, dar noi continuăm pentru câteva luni să avem suportul lui. E un om cu experiență în fotbal, a condus și un club mulți ani. Ne poate ajuta”, a spus Eugen Voicu, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Ovidiu Burcă a preluat Dinamo în vara anului 2022, după retrogradarea echipei, și a reușit să promoveze în Superligă după un baraj disputat cu FC Argeș.

Antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).

Ovidiu Burcă a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor înainte să plece de la Dinamo

Fostul antrenor al "câinilor" a subliniat faptul că a încercat să le explice jucătorilor săi că asta înseamnă să fii antrenor și a precizat că a avut o relație specială cu fiecare fotbalist de la Dinamo București.

De asemenea, Ovidiu Burcă a vorbit întâi cu elevii săi și după a apărut anunțul oficial cu privire la despărțirea sa de Dinamo

"Am încercat să le explic că asta e viața antrenorilor. Am avut o relație specială cu fiecare dintre ei. Am încercat să le acord tuturor aceeași performanță, chiar dacă unii joacă mai mult decât alții. Orice schimbare pentru unii va prinde bine, pentru alții mai puțin bine, dar am simțit că au fost alături de mine până la final.

Am avut discuția cu ei în vestiar, iar după a anunțat clubul", a spus Ovidiu Burcă la ultima sa conferință de presă din postura de antrenor principal al clubului Dinamo București.