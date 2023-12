Retrogradează Dinamo? Miodrag Belodedici a dat verdictul

”Câinii” sunt într-o situație delicată în clasament, pe penultimul loc cu doar zece puncte și la opt distanță de următoarea clasată.

Chiar dacă, inițial, șefii clubului au spus că Ovidiu Burcă (43 de ani) nu va pleca până în iarnă de la echipă, cele două părți au încheiat deja colaborarea, iar în locul său a fost numit croatul Zeljo Kopic (46 de ani).

Noul antrenor al lui Dinamo a debutat cu o înfrângere pe banca tehnică a noii sale echipe, scor 2-1 cu Sepsi OSK, iar acum se pregătește de ultimele meciuri ale anului 2023.

Miodrag Belodedici: ”Nu cred că o să retrogradeze Dinamo”

Miodrag Belodedici, fostul mare fotbalist al Stelei, este convins că Dinamo nu va retrograda la finalul acestui sezon.

”Nu ar trebui să dispară Dinamo. Nu cred că o să retrogradeze Dinamo. Au niște băieți care știu să joace fotbal, nu cred că o să retrogradeze.

Bine, asta trebuie să îi întrebați pe șefii lor, să vedeți ce se întâmplă”, a spus Miodrag Belodedici, pentru iAMSport.ro.

Ovidiu Burcă a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor înainte să plece de la Dinamo

Fostul antrenor al "câinilor" a subliniat faptul că a încercat să le explice jucătorilor săi că asta înseamnă să fii antrenor și a precizat că a avut o relație specială cu fiecare fotbalist de la Dinamo București.

De asemenea, Ovidiu Burcă a vorbit întâi cu elevii săi și după a apărut anunțul oficial cu privire la despărțirea sa de Dinamo

"Am încercat să le explic că asta e viața antrenorilor. Am avut o relație specială cu fiecare dintre ei. Am încercat să le acord tuturor aceeași performanță, chiar dacă unii joacă mai mult decât alții. Orice schimbare pentru unii va prinde bine, pentru alții mai puțin bine, dar am simțit că au fost alături de mine până la final.

Am avut discuția cu ei în vestiar, iar după a anunțat clubul", a spus Ovidiu Burcă la ultima sa conferință de presă din postura de antrenor principal al clubului Dinamo București.