Oficial! Alexandru Ionita a semnat! Formatia la care a ajuns mijlocasul

Fotbalistul a semnat cu o formatie din Liga 1.

Alexandru Ionita s-a inteles joi seara cu oficialii de la CFR Cluj. Conducerea liderului din Liga 1 si-a dat acordul pentru mutarea mijlocasului. Acesta va evolua, cel putin pana la vara, la Astra Giurgiu.

"Multa bafta, Alexandru Ionita! Cluburile CFR 1907 Cluj si Astra Giurgiu au ajuns la un acod privind imprumutul fotbalistului Alexandru Ionita. Ionita a sosit in Gruia in ianuarie 2018, chiar de la Astra Giurgiu si a bifat 40 de partide in tricoul <alb-visiniu>.

Ii dorim multa bafta la noua sa echipa si cat mai multe realizari", se arata in comunicatul postat de CFR Cluj pe Facebook.



Alexandru Ionita s-a prezentat luni la antrenamentul celor de la Astra, dar situatia mijlocasului ramasese incerta. Giurgiuvenii au reusit pana la urma sa incheie mutarea fotbalistului, iar acesta poate juca inca de la meciul cu Chindia din 7 februarie.