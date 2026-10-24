Dinamo , campioana ultimelor două sezoane, se deplasează la Craiova, vicecampioana Arcada Galați joacă tot în deplasare cu Știința Baia Mare, iar Steaua debutează pe terenul Coronei Brașov.

Astăzi se dă startul Diviziei A1 la volei masculin, ediția 2026-2027.

”🏐 DIVIZIA A1 MASCULIN

⭕️ O nouă ediție de campionat pornește la drum în competiția băieților. Un sezon în care campionii de la Dinamo pornesc din postura de favoriți, dar vor avea, cu siguranță, adversari pe măsură. Arcada Galați, SCM Zalău, Corona Brașov și SCMU Craiova și-au anunțat intențiile la un loc pe podium.

⭕️ Prima etapă programează câteva partide foarte interesante. Meciul etapei, SCMU Craiova-Dinamo. Apoi avem Corona Brașov-Steaua, două echipe schimbate aproape total.

⭕️ Runda se închide luni 26 octombrie, cu derby-ul clujean, CS Universitatea-Unirea Dej, în direct la TVR Sport”, a precizat Federația Română de Volei.

Dinamo numai ce a câștigat Supercupa României, 3-0 cu SCM Zalău la Tulcea