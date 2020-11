O noua promisiune marca Pablo Cortacero! INCREDIBIL de unde ar urma sa aduca 1,5 milioane de euro la Dinamo pana pe 2 decembrie

Neincrederea jucatorilor de la Dinamo si a fanilor in Pablo Cortacero capata proportii in urma ultimului gest facut de spaniol.

Dupa ce a refuzat oferta suporterilor, care erau dispusi sa plateasca datoriile clubului in aceste zile, pentru a evita depunctarea, in schimbul a 31% dintre actiuni, Pablo Cortacero a venit cu un document potrivit caruia in conturile lui Dinamo vor intra 1,5 milioane de euro pana pe 2 decembrie.

Potrivit GSP, documentul a fost incheiat cu o firma din Londra, care are 3 actionari spanioli si care a fost infiintata in mai 2019. Adresa unde se afla sediul companiei este una folosita de-a lungul timpului de mai multe firme implicate in escrocherii financiare, care au fost inchise dupa controalele autoritatilor britanice.

Hartia, pe care Cortacero le-a prezentat-o inclusiv fanilor din programul DDB, adanceste neincrederea pe care suporterii o au in investitorii spanioli tinand cont ca aceasta nu are nicio valoare bancara si nu garanteaza ca banii vor intra cu adevarat in conturile clubului din Stefan cel Mare.

In aceste conditii, pare ca Pablo Cortacero incearca doar sa traga de timp, incercand sa faca rost de bani, pana la finalul anului, prin metode nu tocmai curate.

Dinamo trebuie sa achite aproximativ 164.000 de euro pana pe 30 noiembrie pentru a evita depunctarea in Liga 1. Datoriile ar trebui, de fapt, achitate de astazi, avand in vedere ca luni, 30 noiembrie, si marti, 1 decembrie, sunt zile libere prin lege, iar bancile sunt inchise.

Chiar daca banii de la firma din Londra vor intra pe 2 decembrie, conform documentului prezentat de spaniol, termenul pentru achitarea celor 164.000 de euro ar fi depasit, iar echipa ar urma sa fie depunctata, ajungand pe ultimul loc al clasamentului Ligii 1.