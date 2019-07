O legenda a lui Dinamo s-a AUTOINTERZIS la meciuri in ultimul an: "E dureros si rusinos ce se intampla!”

Dinamo a pierdut meciul din prima etapa a noului sezon, 0-5 cu Viitorul.

Costel Orac, fostul mare mijlocas al lui Dinamo, este extrem de dezamagit de panta descendenta pe care se afla, de mai bine de un deceniu, clubul sau de suflet. El spune ca nu a mai fost pe stadion in ultimul an, pentru ca nu stie ce sa le raspunda suporterilor dezamagiti de situatia grea in care persista echipa, si ca nu are sperante foarte mari de la actuala editie de campionat.

“Din pacate, sau din fericire, nu am vazut prea mult din meci, pentru ca am fost plecat si eram pe drum. Nu am inchis televizorul, am fost plecat si am vazut doar finalul. Am vazut scorul si am zis ca e o greseala de grafica. Am inteles pe urma ca scorul a fost bland, ca Viitorul a mai avut ocazii. Ce sa zic, te enervezi, ce sa faci… Tot timpul, ca iar incepem, iar incepem, iar sperante, iar New Dinamo, si… Pana la urma, parca suntem echipa de old boys, traim doar din trecut.

Acum, e greu de spus, pentru ca deocamdata e doar prima etapa, nu poti sa… Cert este ca scorul e rusinos. La cata valva s-a facut in ultimul timp si la cate sperante au sadit din nou in sufletul suporterilor, e rusinos ce s-a intamplat. E un drum foarte lung pana la play-off, pana la trofee. Nu zic ca e imposibil, dar va fi un drum lung si anevoios. E drum lung si in ceea ce priveste legarea jocului, omogenizarea, pentru ca nu e usor cu atatia jucatori noi. Inteleg treaba asta, nu e usor sa vina si sa plece 10-15 jucatori in fiecare pauza competitionala. Dar am vazut jucatori veniti la trialuri, care se vedeau prima data in viata, cu legaturi de joc mai puternice decat Dinamo de astazi.

S-au adunat mult prea multe. Ii inteleg si pe suporteri, sunt ani de zile in care clubul a suferit. Nu stiu cum de au rezistat atat, din 2007 pana acum. Deja sunt foarte multi ani… Si nu numai ca nu s-au castigat trofee, dar clubul a luat-o in jos, nu s-a mai batut la trofee, nu a mai ajuns in cupele europene, nu a mai intrat in play-off, e locul 9 din sezonul trecut... Un club ca Dinamo, care decade asa, e rusinos si e un semn de intrebare mare. E o situatia care vad ca persista si e o decadere continua. Nu ne dau sperante prea mari.

E greu de spus daca trebuie un soc, un declic, pentru ca vad situatia doar la televizor. Am ajuns sa nu mai merg pe stadion. In ultimul an, nu am mai fost la niciun meci. Pentru ca se termina meciul, dupa un joc slab sau dupa un rezultat nu prea bun, si suporterii ne intreaba pe noi, pe fostii jucatori, ce facem, ce facem. Noi ce sa le spunem? Nu suntem patroni, nu suntem antrenori sau jucatori, nu avem functii in club, acum suntem suporteri, ca si ei, si suferim si noi pentru ce se intampla. Un club ca Dinamo nu ar trebui sa se afle in aceasta situatie, an dupa an. E dureros si rusinos ca un club ca Dinamo a ajuns in situatia asta”, a declarat Orac pentru Sport.ro.