Becali a facut anuntul final in privinta lui Salomao! Ce salariu ii da ca sa UITE de Dinamo

Ziua si lovitura pentru FCSB! Dupa Moutinho, prezentat ieri, stelistii sunt aproape sa oficializeze si transferul lui Salomao.

Salomao a ajuns aseara la Bucuresti, iar azi a purtat negocierile finale cu FCSB. Becali l-a convins cu un salariu de 15 000 de euro pe luna, cu 2 500 peste cat va castiga Moutinho la Bucuresti. Becali mai e pe piata pentru un fundas stanga. In cazul in care Belu nu-l va convinge in urmatoarele meciuri, si un fundas dreapta ar putea intra in discutie. Becali nu se grabeste. Mai are o luna in care poate sa faca transferuri.

"Si Moutinho, si Salomao cred ca au semnat azi. 15 000 pe luna salariu Salomao, 12 500 - Moutinho. O sa fac ce zice Dumnezeu in privinta transferurilor, vedem pe cine mai luam", spune Becali.

Stefan sau De Nooijer pe stanga

Pentru postul de fundas stanga, preferatul lui Becali e Bradley De Nooijer. Olandezul ezita, insa. Becali il place si pe Florin Stefan, dar Sepsi cere un milion de euro in schimbul fotbalistului. Ultima propunere a lui Becali: 600 000 de euro si 10% dintr-un viitor transfer.