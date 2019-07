EXCLUSIV: "Anul asta toti se bat la locul 2, luam titlul LA PAS!" Becali, INCANTAT de noul FCSB! Ce spune despre DEZASTRUL de la Dinamo

Becali crede ca FCSB va castiga in sfarsit titlul dupa 4 ani pe locul 2 in Liga 1.

Patronul FCSB nu le vede in stare pe rivalele CFR, Craiova sau Viitorul sa-l incurce.



"Cred ca anul asta ceilalti o sa se bata toti la locul 2. Noi cred ca vom lua campionatul la pas. Cum se contureaza echipa... va fi o echipa mare", a spus Becali pentru PRO TV.

Moutinho si Salomao sunt ultimele doua achizitii ale ros-albastrilor. "Si Moutinho, si Salomao cred ca au semnat azi. 15 000 pe luna salariu Salomao, 12 500 - Moutinho. O sa fac ce zice Dumnezeu in privinta transferurilor, vedem pe cine mai luam", spune Becali.

Patronul FCSB ii intelege pe suporterii nemultumiti ai lui Dinamo. Spune ca Negoita n-ar fi trebuit sa preia clubul daca a stiut ca n-are suficiente resurse pentru a-l aduce la cel mai inalt nivel. Becali spera ca dezastrul de la Dinamo o sa-i aduca alaturi de FCSB si pe suporterii Stelei din liga a 4-a.

"Nu ma bag sa rad de altii, ca nu vreau sa patesc si eu. Rad? Stai ca primesc si eu pe urma. Ce poti sa faci? Sa fie invatatura de minte si pentru suporteri. Dinamo e club mare. Uite ce se intampla! Stai, ca e, ca nu e! FCSB, MCSB! Dinamo nu e club mic si uite ca intra in insolventa, in faliment. Fanii au facut sute de kilometri, s-au dus... Cand vezi 5-0 nu te oftici? Au si ei dreptatea lor, eu asa cred. Uitati-va la ai mei! Sa lasati CSA-ul! Sa spuna: nea Gigi, multumim! 5-0, va dati seama!

Fanii au dreptatea lor sa ceara. Ce sa faca? Sa aplaude? Ce sa sustii cand vezi ca esti batjocorit? Daca nu poti sa faci ceva, nu te baga! La alea mici, iei 5-0, 7-0, cum o fi. Dinamo, Steaua, Rapid - nu poti asa! Nu poti sa faci? Nu te baga. N-ai bani? Nu te baga! Constiinta mea e curata. M-am bagat, am cheltuit 40 de milioane. Cu demnitate, performante, am batut Valencia, Chelsea, am intrat in Europa League, am batut Galatasaray in Champions League. Mi-am facut datoria fata de suporteri si fata de club", a comentat Becali.