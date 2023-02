După meci, fotbaliștii de la FCSB i-au cerut explicații centralului Adrian Cojocaru pentru faza în urma căreia Craiova a reușit să marcheze golul de 1-1.

Tamm a încercat să respingă o minge din fața lui Roguljic, dar balonul l-ar fi lovit în mână pe jucătorul Universității Craiova, după care a ieșit în afara terenului.

Greșeala lui Cojocaru a decis meciul FCSB - Universitatea Craiova? ”VAR-ul nu poate interveni”

Faza a fost analizată de fostul arbitru Constantin Zotta, care spune că, la această fază, centralul trebuia să acorde un aut de poartă.

„Se pare că mingea lovește brațul și iese afară. Nu e lovitură liberă pentru henț, dar trebuia aut de poartă. E o greșeală a arbitrului. Din păcate, VAR nu poate interveni într-o astfel de fază. Dar am înțeles că e o situație în lucru la FIFA, astfel ca VAR-ul să poată interveni”, a spus Constantin Zotta, la Orange Sport.

Ștefan Târnovanu a dezvăluit, la finalul partidei, ce i-a transmis Joonas Tamm în urma acelei faze.

Fundașul estonian a spus că mingea l-ar fi lovit în mână pe adversarul său. Se poate observa și pe imaginile surprinse de camerele TV cum acesta gesticulează spre arbitru.

„Din ce am înțeles, Tamm, când a degajat mingea, a dat în adversar, tușierul a intervenit și a zis că e corner. O să vedem ce e de făcut, eu nu am văzut faza. Nu am reușit să câștigăm pentru că am întâlnit o echipă bună, care a pus presiune pe noi spre final. Acum nu știu cât contează faptul că a fost corner. Probabil nu mai era gol, dar asta e”, a spus Târnovanu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a se apropia la doar cinci puncte de liderul Farul Constanța, care a câștigat pe teren propriu cu Petrolul, 2-0. Vicecampioana a rămas la șapte puncte în spatele echipei lui Gică Hagi, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Pe locul doi este CFR Cluj, care are 53 de puncte, în urma victoriei cu FC Argeș, scor 3-1. În etapa următoare, FCSB se va deplasa la Pitești, unde o va întâlni chiar pe FC Argeș, iar Universitatea Craiova, care a rămas pe locul cinci, cu 45 de puncte va juca tot în deplasare, cu FC Argeș.

Cum arată clasamentul play-off-ului:

1. Farul - 55p

2. CFR Cluj - 53p

3. FCSB - 48p

4. Rapid - 46p

5. Universitatea Craiova - 45p

6. Sepsi - 37p

