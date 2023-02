Ce i-au reproșat jucătorii FCSB-ului arbitrului Adrian Cojocaru, după meci: ”Probabil nu mai era gol”

Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a tras concluziile după finalul partidei. Goalkeeper-ul crede că vicecampioana ar fi meritat să câștige, motivând că oaspeții au ajuns la poarta adversă abia în ultimele minute ale meciului.

Târnovanu a dezvăluit și ce i-au reproșat cei de la FCSB centralului Adrian Cojocaru la finalul partidei. Vicecampionii au protestat pentru că acesta a acordat un corner, chiar dacă, spune portarul, mingea a lovit un adversar. Din acea fază fixă, Craiova a reușit să marcheze.

Ștefan Târnovanu: ”Meritam să câștigăm în seara asta”

„Un meci început perfect, din minutul 1, am controlat prima repriză. Ei nu prea au ajuns la poartă, cred că au un singur șut pe poartă. Am făcut pasul în spate mult prea devreme, zic eu, au pus presiune, au dat acel gol.

Din ce am înțeles, Tamm, când a degajat mingea, a dat în adversar, tușierul a intervenit și a zis că e corner. O să vedem ce e de făcut, eu nu am văzut faza. Nu am reușit să câștigăm pentru că am întâlnit o echipă bună, care a pus presiune pe noi spre final. Acum nu știu cât contează faptul că a fost corner. Probabil nu mai era gol, dar asta e.

În seara asta meritam să câștigăm, până în minutul 90 nu au ajuns la poartă. Asta este, ne montăm, câștigăm următoarele meciuri și vom ajunge acolo sus. A trebuit să ne apărăm, îmi pare rău că n-am reușit să o facem până la final”, a spus Ștefan Târnovanu.

În urma acestui rezultat, FCSB a ratat șansa de a se apropia la doar cinci puncte de liderul Farul Constanța, care a câștigat pe teren propriu cu Petrolul, 2-0. Vicecampioana a rămas la șapte puncte în spatele echipei lui Gică Hagi, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat.

Pe locul doi este CFR Cluj, care are 53 de puncte, în urma victoriei cu FC Argeș, scor 2-1. În etapa următoare, FCSB se va deplasa la Pitești, unde o va întâlni chiar pe FC Argeș, iar Universitatea Craiova, care a rămas pe locul cinci, cu 45 de puncte va juca tot în deplasare, cu FC Argeș.

Cum arată clasamentul play-off-ului:

1. Farul - 55p

2. CFR Cluj - 53p

3. FCSB - 48p

4. Rapid - 46p

5. Universitatea Craiova - 45p