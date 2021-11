Nu toți jucătorii de la FCSB au fost afectați de infectarea cu Covid-19: „A picat bine, am avut timp să reflectez!”

Roș-albaștrii au o serie incredibilă de șapte victorii consecutive, iar acum se deplasează la Voluntari în încercarea de a obține cele trei puncte. Echipa lui Iordănescu se reface după problemele de lot provocate de focarul de Covid-19, dar și de accidentări.

Unul dintre fotbaliștii infectați a fost Răzvan Oaidă, însă jucătorul nu a avut simptome puternice, spre deosebire de Andrei Cordea, iar din perspectiva lui, perioada i-a priit. Oaidă a dezvăluit la conferința de presă premergătoare meciului cu Voluntari că infectarea i-a permis să reflecteze asupra jocului său și să își analizeze prestațiile.

Răzvan Oaidă: „Pot evolua pe ambele posturi! Unicul meu obiectiv e să cresc de la zi la zi!”

„Ne aflăm într-un moment foarte bun, este vizibil, sperăm să prelungim acest moment cât mai mult posibil, să câștigăm puncte în continuare și să ne îmbunătățim jocul.

Am venit după o perioadă grea, o perioadă de Covid, a fost o perioadă dificilă, dar benefică, am avut timp să reflectez, să îmi analizez jocul, să îmi analizez meciurile și consider că a picat bine, oarecum.

Mă simt bine atât inter, cât și închizător. Pot spune că am evoluat pe mai multe posturi și consider că pot evolua pe amândouă.

Depinde de noi dacă e avantaj sau nu pauza, dar din punctul meu de vedere, consider că va fi un avantaj pentru noi, avem timp să reglăm unele lucruri, să punem la punct partea fizică, partea tatică. Cu siguranță va fi un atu pentru noi.

Ne dorim să egalăm liderul, consider că avem șanse și ne dorim din tot sufletul.

Așteptările mele sunt să mă depășesc pe zi ce trece, să devin mai bun. Mai este mult până la echipa națională, îmi doresc să cresc de la zi la zi, ăsta este unicul meu obiectiv, personal”, a spus Răzvan Oaidă la conferință.