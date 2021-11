„Cred că am o problemă la plămâni!” Situație dificilă pentru Cordea după ce a fost infectat cu noul coronavirus

Mijlocașul transferat de FCSB în această vară de la Academica Clinceni a fost trimis pe teren de Edi Iordănescu în minutul 58 al meciului cu Farul Constanța, scor 0-1.

Meciul cu Farul a fost primul pentru Cordea, după o pauză de 20 de zile, cauzată de infectarea cu coronavirus. Mijlocașul a dezvăluit că deși s-a infectat de coronavirus, încă are probleme cu plămânii și obosește foarte ușor la antrenamente.

„La început nu mi-a venit să cred că am COVID și chiar a doua zi m-am simțit foarte rău, am avut toate simptomele posibile și sper ca nimeni să nu treacă prin ce am trecut eu. Alți colegi nu s-au simțit cum m-am simțit eu.

Cred că e o problemă la plămâni, pentru că, după câteva minute (la antrenament), am început deja să mă sufoc, dar îmi voi reveni sută la sută după pauza competițională”, a spus Cordea la finalul meciului cu Farul.

14 meciuri a strâns Cordea în tricoul lui FCSB în acest sezon, reușind să marcheze trei goluri și patru pase decisive.