"Nu mai joaca Counter!" Alibec s-a facut baiat cuminte :) Ce l-a facut pe atacantul Astrei sa renunte la obiceiurile sale si care este cel mai mare regret al sau

Bogdan Andone a vorbit despre situatia lui Alibec.

In vremea in care Alibec juca la FCSB, patronul echipei, Gigi Becali, il acuza ca pierde noptile pe calculator jucand Counter Strike, iar pe teren mai mult sta cu mainile pe sus. Dupa perioada petrecuta la FCSB, Alibec a revenit la Astra si se pare ca a renuntat la vechiurile obiceiuri. Cel putin asta sustine antrenorul sau, Bogdan Andone.

"Alibec nu mai joaca Counter Strike, joca Dota, un joc de strategie, nu stiam nici eu. A facut alergari pe malul apei, malul marii, cu cainele, a jucat tenis de camp in fiecare zi. Din punct de vedere mental a fost schimbat mult in bine in aceasta perioada, a renuntat la gesturile de dat din mana, a inteles si a fost foarte pozitiv pe teren. Isi doreste extrem de mult sa plece. Ii pare rau ca a ratat oferta din primavara de la Legia Varsovia", a declarat Bogdan Andone, la Antensport.