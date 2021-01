"Nu iti e rusine de ce ai facut cu echipa asta?!" Pablo Cortacero, FACUT PRAF! "Jaf la drumul mare! O escrocherie internationala"

Dinamo a fost invinsa cu scorul de 0-1 de Chindia Targoviste.

Dupa meci, Cornel Dinu i-a criticat dur pe conducatorii spanioli de la club, spunand ca situatia in care se afla Dinamo a depasit deja orice limita.

Fostul jucator si antrenor din Stefan cel Mare a declarat ca investitorii au venit probabil pentru a comite o infractiune.

"Ce se petrece la Dinamo e inimaginabil. Niciodata in istoria vreunei echipe nu s-a mai intamplat asa ceva. De prin martie spun ca se va alege praful de baietii astia.

Daca as fi conducator la Dinamo si spaniolii ar veni maine cu 20 de milioane de euro, i-as da afară pe poarta. Iesi afara, nu iti e rusine de ce ai facut cu echipa asta?! Ceea ce s-a intamplat la Dinamo in ultimele luni de zile a fost o asociere in vederea comiterii de infractiuni", a declarat Cornel Dinu, potrivit Telekom Sport.

Aceste afirmatii au fost facute pe fondul celei mai recente promisiuni a lui Pablo Cortacero, care a declarat ca banii vor ajunge in curand in conturile lui Dinamo. Pana in prezent, insa, singurii bani virati in conturi au provenit de la suporteri.

"Dinamo este de pe alta lume... S-au spus atatea, s-a facut nimic! Un caz aparte in istoria chiar a fotbalului european, jaf la drumul mare, escrocherie internationala in vazul autoritatilor de la noi si din Spania, fara nicio reactie.

Greu de intuit tratamentul pentru evitarea falimentului. Sper, totusi, sa apara... Macar in al 13-lea ceas. Voi mai scrie despre ce nenorocire au facut corciturile cortacere pe-acolo... Macar sa se intuiasca ce-ar fi de facut cu soarta echipei de care este legat nu numai rasaritul meu in fotbal, dar si zenitul, ca si apusul meu in fotbal", a mai spus Dinu, conform Fanatik.