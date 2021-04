"Nu am mai auzit de ei de mult timp!" Ce spune Ionut Negoita despre Cortacero si despre DDB: "Fac ceva fara precedent"

Ionut Negoita a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Fostul investitor din Stefan cel Mare a dezvaluit ca nu mai stie nimic de Pablo Cortacero si de ceilalti spanioli carora le-a vandut clubul. Ibericii nu i-au mai dat niciun semn de viata in ciuda faptului ca Dinamo ar mai avea niste datorii catre companiile sale.

Negoita a spus si ca nu se asteapta ca spaniolii sa mai faca ceva acum, laudandu-i pe suporteri pentru implicare si pentru ceea ce au reusit sa faca in aceste luni pentru club.

"E clar ca sunt niste datorii ale clubului Dinamo catre niste societati cu care am eu legatura. Conteaza mai putin suma, important este ca echipa sa supravietuiasca. Odata ce nu au mai facut nimic de foarte multa vreme, probabilitatea sa mai faca ceva de-acum incolo e foarte mica.

Eu nu am mai auzit de mult timp de ei. Nu m-au mai cautat. Sunt iesit din poveste, nu am mai vorbit nici cu reprezentantii suporterilor. In afara de ajutorul pe care il mai dau, nu i-am deranjat ca au destule probleme.

Ce fac suporterii e admirabil, fara precedent, si ii stiam destul de organizati, implicati, dar nu eram foarte sigur ca vor reusi sa tina corabia la suprafata. Ce au reusit e un pionierat si merita toata aprecierea", a declarat Ionut Negoita, pentru DigiSport.