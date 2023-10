"Nu am câștigat toată cariera cât câștigă Chiricheș într-o lună". Reacție fără milă pentru jucătorii de la FCSB  

Mihai Stoica a încercat să-i ia apărarea, însă Helmuth Duckadam este de părere că fotbaliștii români ar trebui să fie mai puțin afectați de comentariile făcute în jurul lor.

"Nu ar trebui să-i afecteze pe jucătorii tineri criticile lui Gigi Becali. Când te uiți în cont și când vezi că e plin și îți intră banii la timp ar trebui să accepți. Eu nu am câștigat toată cariera cât câștigă Chiricheș într-o lună.

Tavi Popescu nu mai este chiar atât de tânăr, să nu mai fie sensibil. Sunt jucători care la 16 ani sunt titulari și joacă sub presiune. Când ești jucător plătit la un asemenea nivel, cu 15.000 sau 40.000 de euro pe lună nu ar trebui să fii afectat de nicio critică. E vrăjeală!

Tot vorbim de sensibilitate sau psihic, ei sunt niște răsfățați ai vieții. FCSB are jucători buni dar nu are echipă, toți vor să prindă contracte afară pe bani mulți. Tavi Popescu a avut meciuri foarte bune dar dacă nu joci pentru echipă, nu-ți mai iese. Atunci când joci doar pentru tine, nu mai ai aceleași evoluții. Să joace pentru echipă!", a declarat Helmuth Duckadam, potrivit iAM Sport.

Octavian Popescu, criticat de Gigi Becali

La ultimul interviu oferit, patronul de la FCSB i-a făcut fișa postului lui Octavian George Popescu. Milionarul din Pipera consideră că Florinel Coman ar trebui să devină un exemplu pentru Popescu. "Tot am încercat, ce pot să fac? Tot l-am băgat, l-am băgat, dar asta trebuie să facă antrenorii. Nu mai merge ce mergea până acum. El vrea să gâdile mingea. Nu merge cu gâdilatul mingii. Mingea trebuie pas, pas, pas, pas, așa cum văd la toate echipele valoroase din Europa. Are mingea, la doi metri are un coechipier, pas, pas, pas, combinații.

Trebuie să pasezi și să te demarci. El așteaptă mingea ca să o gâdile, să facă floricele. Nu merge cu floricele la fotbal! N-ai văzut și Coman? Mai e Coman ăla? Nu, tată, vine mingea la el, încearcă un dribling, face o fentă, vede că nu are unde, dă pasă și se demarcă. E adevărat, în careu faci, pentru că îți pune o piedică. În careu, Tavi, fă floricele!", a declarat Gigi Becali.