EXCLUSIV Noul produs de export de la FCSB: „Are vârsta de partea lui. Poți să iei niște bani pe el”

Noul produs de export de la FCSB: „Are vârsta de partea lui. Poți să iei niște bani pe el” Superliga
SPORT.RO
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Cristi Pulhac vede un posibil produs de export la FCSB. 

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Cristi PulhacRicardo PadurariuFCSBGigi Becali
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Fostul fundaș al lui Dinamo a analizat evoluțiile lui Ricardo Pădurariu (19 ani) și a apreciat prestațiile tânărului apărător, care s-a impus ca titular în acest sezon. Invitat la VOYO SPORT LIVE, Pulhac a vorbit despre potențialul fundașului stânga și consideră că acesta poate aduce bani în conturile clubului.

„Mie îmi place de Pădurariu. Și aseară (n.r. – partida cu Voluntari)... n-a făcut un meci rău! Nici echipa nu joacă cum trebuie. Iar nota primită de el se datorează faptului că a dat centrarea la gol. A fost un jucător activ care a urcat, a avut tupeu, are și vârsta de partea lui. E un jucător pe care tu poți să iei niște bani și care te va și ajuta. Radunovic... te poate ajuta și în centru. Și foarte bine ce au făcut: au lăsat loc liber jucătorului tânăr”, a spus Cristi Pulhac.

Ricardo Pădurariu, titular în toate cele 12 etape

Revenit la FCSB la finalul lunii iunie 2026, după împrumut, Pădurariu a strâns 14 apariții în toate competițiile din acest sezon și 1.165 de minute pe teren.

În SuperLiga, fundașul a fost titular în toate cele 12 etape disputate. Pe 19 octombrie, în victoria cu 2-1 de pe terenul lui FC Voluntari, a jucat tot meciul și a oferit o pasă decisivă.

Pădurariu a evoluat și într-un meci din Cupa României și unul din preliminariile Conference League. Cotat la 700.000 de euro, apărătorul a debutat pe 6 octombrie 2026 la naționala U21 a României.

Pentru FCSB urmează derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă, 24 octombrie, nu mai devreme de ora 21:00, în etapa a 13-a din SuperLiga.

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