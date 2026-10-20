Fostul fundaș al lui Dinamo a analizat evoluțiile lui Ricardo Pădurariu (19 ani) și a apreciat prestațiile tânărului apărător, care s-a impus ca titular în acest sezon. Invitat la VOYO SPORT LIVE, Pulhac a vorbit despre potențialul fundașului stânga și consideră că acesta poate aduce bani în conturile clubului.

„Mie îmi place de Pădurariu. Și aseară (n.r. – partida cu Voluntari)... n-a făcut un meci rău! Nici echipa nu joacă cum trebuie. Iar nota primită de el se datorează faptului că a dat centrarea la gol. A fost un jucător activ care a urcat, a avut tupeu, are și vârsta de partea lui. E un jucător pe care tu poți să iei niște bani și care te va și ajuta. Radunovic... te poate ajuta și în centru. Și foarte bine ce au făcut: au lăsat loc liber jucătorului tânăr”, a spus Cristi Pulhac.